Si rompe un rubinetto al terzo piano Allagata villa Carinzia: ora è inagibile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DANNOPORDENONE La rottura di un rubinetto di un bagno per disabili, al terzo piano, ha completamento allagato Villa Carinzia. Brutta scoperta, ieri mattina, per il personale dell'Azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale che, rientrato al lavoro, ha dovuto fare i conti con la presenza di acqua che continuava a scorrere in abbondanza e che, di fatto, aveva inondato i tre piani di struttura che ospita, in particolare, gli sportelli e gli uffici amministrativi del Distretto sanitario urbano. Il primo ad accorgersi, attorno alle 6.30, è stato...