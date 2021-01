IL BOLLETTINO

PORDENONE Dopo due giorni di calo, torna a crescere in Friuli Venezia Giulia il rapporto tra i contagi e i tamponi. Ieri, con 805 nuovi casi, si è attestato al 10,1 per cento, più o meno in linea con il dato nazionale ma in salita rispetto alle ultime rilevazioni. A Pordenone, ieri, 250 nuovi casi. Nel conto sono inseriti anche 100 tamponi molecolari che hanno confermato l'esito positivo dei test rapidi. E a proposito di tamponi antigenici, ieri c'è stato un boom di casi positivi: 480 a fronte di 1.804 test rapidi, per un rapporto del 26,6 per cento, mai così elevato da quando è iniziata la conta anche di questo secondo tipo di esame. I totalmente guariti aumentano a 42.494, i clinicamente guariti salgono a 1.229, mentre le persone in isolamento sono 12.127. Da inizio pandemia i casi da tampone molecolare sono 58.592 con la seguente suddivisione territoriale: 12.158 a Trieste, 25.699 a Udine, 12.693 a Pordenone, 7.303 a Gorizia e 739 da fuori regione.

Quanto ai ricoveri, la situazione è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente: in Area medica ci sono 668 persone (tre in più), mentre le Terapie intensive contano 68 pazienti, uno in meno rispetto a mercoledì.

I DECESSI

Ieri in regione è stata superata quota duemila morti dall'inizio della pandemia. I decessi registrati sono stati 23, a cui si devono aggiungere due vittime pregresse. Cinque i morti in provincia di Pordenone, compreso un uomo di 82 anni di Brugnera scomparso in casa l'11 gennaio. La vittima più giovane è una donna di 67 anni di origine straniera ma residente a Fiume Veneto. È morta in Terapia intensiva a Pordenone. A Montereale Valcellina addio a Florino Borghese (85 anni), zio dell'attuale vicesindaco. A Spilimbergo non ce l'hanno fatta Dario Castellan (75 anni) e una donna di 84 anni ospite della casa di riposo locale.

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 60 casi di positività tra le persone ospitate e 14 tra gli operatori. Quasi tutti negativi, ormai, gli ospiti di San Vito. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di 4 medici, 5 infermieri, un operatore socio sanitario, una ostetrica e un tecnico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un medico, un infermiere, 3 operatori socio sanitari e un ausiliario; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di 2 medici, un infermiere e un ausiliario. Al Cro di Aviano è inoltre risultato positivo al Covid un medico.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA