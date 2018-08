Si riaccende la politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSO IL CONGRESSOPORDENONE La macchina è partita anche se l'appuntamento per il congresso provinciale è fissato per novembre. Nel Pd, però, ci si sta organizzando già da qualche settimana e anche in agosto si sono prese delle decisioni piuttosto importanti proprio in vista della maratona congressuale che vedrà prima il rinnovo dei circoli territoriali, poi del vertice provinciale per arrivare - tra novembre e dicembre - al congresso regionale per il quale sono previste anche le primarie. Nei giorni scorsi la segreteria provinciale,...