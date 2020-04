I CONTROLLI

PORDENONE Droni ad ampio raggio per controllare gli spostamenti di coloro che si ostinano a infrangere le disposizioni per in contenimento della pandemia. La Prefettura ha inviato una lettera ai 50 sindaci della provincia di Pordenone per effettuare una ricognizione sulla dotazione di droni per il controllo del territorio. Gli apparecchi, che dall'alto permettono di avere una visione sugli spostamenti delle persone, possono essere utilizzati anche dalla Polizia locale, come è indicato nella circolare del ministero data 30 marzo. I Comuni devono comunicare al prefetto Maria Rosaria Maiorino la disponibilità di droni e la possibilità di usarli in tempi brevi (serve un patentino per manovrarli), nonchè le zone del territorio di competenza in cui si vorrebbe utilizzarli (ad esempio aperta campagna, centri abitati, piazze, strade). Sarà sempre il prefetto a concedere il diritto all'utilizzo, valutando caso per caso. Tra le Polizie locali dotate di droni vi è anche quella di Pordenone, ma il modello in dotazione agli agenti non è ad ampio raggio, viene usato nella ricostruzione delle dinamiche degli incidenti stradali.

Nella giornata di lunedì, intanto, si è registrata una flessione di trasgressioni. Su 732 persone controllate da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizie locali, soltanto 12 sono state le sanzioni (vanno da 400 a 3mila euro). Una persona è stata invece denunciata per aver dichiarato il falso. Nelle 1.134 attività commerciali monitorate non è stato riscontrata alcuna irregolarità.

Nonostante i risultati positivi, i controlli continueranno come sempre. Ieri, ad esempio, molte persone sono state sorprese a passeggiare o correre in campagna. Altri hanno cominciato a uscire in bicicletta per farsi un giro. Si tratta soprattutto di persone anziani e di immigrati extracomunitari. Le forze dell'ordine non abbassano la guardia, in questa fase è molto importante restare in casa e non avere contatti per fare in modo che la curva dei contagi continui a scendere.

