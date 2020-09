MOBILITÀ SOSTENIBILE

PORDENONE Il Comune aderisce alla Settimana europea della mobilità e lancia due campagne informative per promuovere l'uso della bicicletta per lo shopping e la mobilità in centro. Intanto la rete ciclabile cittadina, circa 42 chilometri in tutto, va arricchendosi di nuovi tratti.

INIZIATIVE

Le campagne informative sono promosse dal Comune assieme a Sviluppo e territorio, in collaborazione con Fiab, Ascom Confcommercio e FriulOvest banca e sono intitolate, rispettivamente, La Bici al Centro e C'è pista per te. La prima, oltre all'affissione di maxi poster informativi sull'iniziativa, promuoverà lo shopping nel centro della città e nei negozi di quartiere, fidelizzando la clientela che fa la spesa in bicicletta con una raccolta punti che, una volta completata, darà diritto a ricevere in omaggio un accessorio per la bicicletta. C'è pista per te invece, sempre attraverso poster giganti, informerà e coinvolgerà la collettività promuovendo i percorsi ciclabili in via di realizzazione, che attraverso piazza duca D'Aosta, via Colonna, via San Valentino e via Piave collegheranno Pordenone con Cordenons. Entrambe le campagne informative saranno sponsorizzate da FriulOvest Banca, mentre per il Comune di Pordenone l'intera operazione sarà a costo zero. «Vogliamo essere accanto alle istituzioni - spiega infatti il presidente Lino Mian -, per il miglioramento della qualità della vita e la promozione di un'economia sostenibile». «Incentivare e praticare la mobilità sostenibile, sensibilizzare a nuovi comportamenti negli spostamenti porta a migliorare la qualità della vita in città - commenta l'assessore all'Urbanistica Cristina Amirante -. Stiamo lavorando per creare un sistema urbano virtuoso, in grado di sostenere la mobilità lenta e l'uso dalla bicicletta per collegare i quartieri periferici della città al centro, ampliando ulteriormente la rete per favorire la mobilità verso le cittadine limitrofe, e di appoggiare la transizione delle auto a combustione verso auto elettriche. Inoltre, il sistema di opere pubbliche realizzato dall'amministrazione è finalizzato a una progressiva riduzione degli spazi dedicati all'automobile, per favorire la mobilità dei pedoni e dei ciclisti e per perseguire l'abbattimento delle barriere architettoniche».

LE TRATTE

Diversi i tratti ciclabili in corso di realizzazione o di progettazione, primo fra tutti il collegamento tra il centro di Pordenone e Cordenons, i percorsi ciclopedonali dei parchi San Valentino, San Carlo, del Seminario, quello di via Terme Romane e di via Bellasio, le piste ciclabili di via Mazzini e di via Cappuccini nell'ambito della riqualificazione urbana delle zone, il collegamento tra la stazione ferroviaria e la sede universitaria, mentre è un progetto più a lungo termine quello che riguarda la ciclabile di viale Grigoletti, inserita nel percorso Aida (Alta Italia da attraversare).

Altri interventi riguardano l'eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione dei percorsi pedonali, con l'ampliamento della ztl del centro storico, laddove possibile, ad esempio nel percorso tra il parcheggio della Rivierasca, in piazza della Motta e in piazzetta Pescheria, ma anche in via De Paoli e in via Beato Odorico. Il riconoscimento. Intanto la Fiab ha attribuito al Comune di Pordenone, per il terzo anno consecutivo, quattro bike smile su cinque per l'impegno profuso in questo settore.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA