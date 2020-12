I CONSIGLI

PORDENONE Una delle conseguenze dell'emergenza sanitaria e delle restrizioni agli spostamenti, è stato l'incremento dei numeri, già rilevanti, del commercio online. Ma bisogna sempre fare attenzione alle possibili truffe. I dati sono inequivocabili, il numero delle segnalazioni e denunce ricevute sul commissariatodips.it, sommate a quelle delle persone arrestate e denunciate nel 2020, ha registrato un incremento del 89.1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Utilizzare software e browser completi ed aggiornati: Il primo passo per acquistare in sicurezza è avere sempre un buon antivirus aggiornato all'ultima versione sul proprio dispositivo informatico. Per una maggiore sicurezza online, inoltre, è necessario aggiornare all'ultima versione disponibile il browser utilizzato per navigare perché ogni giorno nuove minacce possono renderlo vulnerabile.

Dare la preferenza a siti certificati o ufficiali: in Rete è possibile trovare ottime occasioni, ma quando un'offerta si presenta troppo conveniente rispetto all'effettivo prezzo di mercato del prodotto, allora è meglio verificare su altri siti. Potrebbe essere un falso o rivelarsi una truffa.

Un sito deve avere gli stessi riferimenti di un vero negozio: prima di completare l'acquisto verificare che il sito sia fornito di riferimenti quali un numero di partiva Iva, un numero di telefono fisso, un indirizzo fisico e ulteriori dati per contattare l'azienda.

Leggere sempre i commenti e i feedback di altri acquirenti: le voci su un sito truffaldino circolano velocemente online.

Su smartphone o tablet utilizzare le app ufficiali dei negozi online: se si sceglie di acquistare da grandi negozi online, il consiglio è utilizzare le App ufficiali dei relativi negozi per completare l'acquisto.

Utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili: per completare una transazione d'acquisto sono indispensabili pochi dati come numero di carta, data di scadenza della carta e indirizzo per la spedizione della merce.

