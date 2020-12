CONTROLLI

PORDENONE Shopping natalizio osservato speciale. In quello che sarà l'ultimo weekend dell'anno dedicato alla corsa ai regali, i due maggiori centri cittadini del Friuli Occidentale, Pordenone e Sacile, si riempiranno di persone sin dalle ore della mattina. Con il rischio che si formino assembramenti e (lunghe) file all'esterno dei negozi. Tuttavia il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, non utilizzerà il pugno di ferro adottando una serie di restrizioni già anticipate dal collega di Udine. Non per questo, però, verrà meno l'attenzione nelle aree del centro. Anzi, i controlli saranno potenziati.

Ci penseranno gli agenti di polizia locale, anche in abiti civili, gli steward urbani, carabinieri, poliziotti e finanzieri. Per una città più sicura e a prova di distanziamento sociale. «Non ho ritenuto opportuno mettere in campo misure più rigide rispetto a quelle che ci sono già afferma perché ho notato nelle persone una maggiore responsabilità rispetto a qualche tempo fa. E' vero, lo scorso fine settimana le vie del centro erano piene di persone che camminavano (non c'era nessuna ordinanza che lo vietasse) e nei bar si faticava a trovare posto. Non ho notato però resse e comportamenti poco corretti, e al bar tutti erano seduti al loro posto. Si saranno contati sulle dita di una mano i soliti noti che, pensando di fare essere più furbi degli altri, circolavano con la mascherina abbassata. Queste persone, purtroppo, le si troverà sempre e ovunque: giusto per loro che scattino le sanzioni». Ciriani auspica, pertanto, che anche questo sabato e domenica le persone si comportino correttamente.

«La maggior parte evidenzia ha imparato ad autoregolamentarsi, capendo che certi atteggiamenti possono mettere a rischio la salute propria e degli altri. Punire i cittadini, introducendo restrizioni o divieti, in questo momento non aiuterebbe: sono convinto che, mai come in questo momento, sia necessario abbassare quella febbre psicologica che si è venuta a creare a causa del virus». Anche nell'ultimo incontro che il sindaco ha avuto con il prefetto di Pordenone, Ciriani ha preferito mantenere un profilo basso. «L'unica cosa che ho chiesto afferma è che vengano effettuati controlli mirati. Il Comune, da questo punto di vista, schiererà la polizia locale, anche con agenti in borghese, gli steward e i volontari della protezione civile. Carabinieri, polizia e guardia di finanza faranno il resto. Garantiremo un servizio costante anche durante il mercato cittadino, che per la giornata di oggi si allungherà sino alle 19. Ritengo fondamentale, in questo momento così cupo, la presenza di luci e bancarelle in centro per rallegrare un po' gli animi. Da qui la scelta di chiedere agli ambulanti, da subito disponibili, di restare più a lungo in città».

A Sacile, invece, il mercato settimanale è stato sospeso il giovedì per essere spostato a domenica. Anche nella città della Livenza, il sindaco Carlo Spagnol ha preferito non appesantire, con nuove ordinanze, un clima già teso. Proprio ieri pomeriggio ha avuto un incontro con i commercianti e la polizia locale, così da chiarire alcuni aspetti legati allo shopping del weekend: «L'ho convocato ammette perché non ci siano incomprensioni e interpretazioni errate delle norme. Dai contatti quotidiani che ho con il comandante dei vigili e dei carabinieri ho potuto constatare come, a Sacile, non ci siano situazioni di criticità e di scarso rispetto delle regole anti Covid. Come sempre la collaborazione tra tutti è fondamentale ma, lo ripeto, non ravviso problemi. Ciò non toglie avverte Spagnol che tra oggi e domani i controlli verranno intensificati. Anzi, polizia locale e carabinieri saranno presenti su tutto il territorio comunale, specie nell'area centrale».

Alberto Comisso

