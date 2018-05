Sfreccia con la moto ma è senza assicurazione, preso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

E' stato appiedato dagli agenti della Polizia locale del comandante Stefano Rossi un 31enne di Vittorio Veneto (Treviso) che venerdì attorno alle 12, in viale Venezia, a bordo di una potente Kawasaki 1000 è stato fermato dopo che aveva effettuato il sorpasso di una fila di veicoli. Ai controlli effettuati dagli agenti, la moto è risultata priva di assicurazione da oltre un anno, precisamente dal marzo del 2017: inoltre, il veicolo non era stato neanche sottoposto alla revisione periodica. Oltre alle sanzioni per il sorpasso, dunque, al...