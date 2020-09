LA POLEMICA

PORDENONE «Comune di Pordenone e Regione Friuli Venezia Giulia mettano una nuova sede a disposizione di tutte le associazioni che Azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha sfrattato da villa Carinzia». A chiederlo il consigiere comunale e regionale del Pd, Nicola Conficoni. Che va avanti.

LA DITRIBA

«Nei giorni scorsi il direttore generale dell'azienda sanitaria pordenonese Joseph Polimeni ha inviato una inattesa comunicazione per informare Aned, Anioc, Cvs, Domus Naonis e Maestri del Lavoro che dal prossimo 30 settembre dovranno lasciare i locali occupati nell'immobile di viale Martelli». Un preavviso, tra laltro, molto breve che ha messo in difficoltà le stesse associaizoni. «Certo l'obiettivo di risparmiare per quadrare i bilanci è indubbiamente condivisibile - va avanti Conficoni - le modalità con si è stabilito di mettere fine alla convenzione ereditata dall'ex Provincia di Pordenone, però, destano non poche perplessità. L'Aienda sanitaria del Friuli Occidentale, infatti, invece di agire in modo autonomo, prima di formalizzare la decisione avrebbe potuto convocare i sodalizi e coinvolgere le amministrazioni regionale e comunale al fine di agevolare il reperimento di nuove sedi che il vicesindaco Grizzo, pure colto di sorpresa e contrariato dall'iniziativa, pare abbia trovato solo in parte. Poiché tutte le associazioni meritano attenzione, però, nessuna deve essere lasciata a piedi». Infine la conclusioni del cnsigiere. «Sarebbe davvero ingiusto fossero loro a pagare il conto della inopinata gestione commissariale che lo scorso anno per la prima volta ha condotto l'Asfo al passivo».

