Furto con destrezza in centro storico a Portogruaro, ma i carabinieri riescono a rintracciare la colpevole e a restituire il prezioso bottino. È successo lo scorso giovedì mattina, al mercato . La vittima, un ottantenne, si era recato con la moglie a fare la spesa in un supermercat. Al suo rientro, dopo aver lasciato l'auto sotto casa per ritirare le borse degli alimenti, è stato avvicinato da una ragazza che gli ha chiesto, con tono perentorio e un fare aggressivo, di poter salire nel suo appartamento. L'anziano l'ha allontanata con la mano ma in un decimo di secondo la donna è riuscita a sfilargli l'orologio d'oro che portava al polso, uno Zenith da 10 mila euro. A quel punto la donna si è allontanata in tutta fretta a bordo di un'auto che la stava aspettando.

Ma la ladra è stata beccata poco dopo dai carabinieri del Radiomobile di Pordenone che nel pomeriggio dello stesso giorno hanano notato un'Audi 3 parcheggiata in viale Grigoletti e un gruppo di giovani intenti a bivaccare nell'aiula del parcheggio. Dai controlli è risultato che le due coppie di origine rumena, residenti in centro Italia, avevano precedenti di polizia anche per reati contro il patrimonio. I militari si sono accorti che uno degli uomini aveva al polso uno Zenith in oro e così, grazie ad accertamenti, hanno saputo del furto con destrezza compiuto qualche ora prima a Portogruaro. Dai successivi controlli è emerso che una delle due donne, C.E. 26 anni, aveva rubato l'orologio all'anziano portogruarese. Lo Zenith è stato restituito al proprietario, la giovane rumena è stata denunciata per furto aggravato con destrezza e il 21enne che portava l'orologio per ricettazione.

