PORDENONE Anno dopo anno le farmacie del territorio del Friuli occidentale che aderiscono all'iniziativa sono aumentate. Così come i volontari che partecipano e i cittadini-consumatori che donano. L'edizione di quest'anno della Giornata di raccolta del farmaco - organizzata dal Banco farmaceutico - che si è tenuta dal 4 al 10 febbraio scorsi si è conclusa con una raccolta da record. Circa 5 mila e 800 le confezioni di medicinali da banco che i pordenonesi hanno acquistato e donato a una serie di associazioni solidaristiche e di volontariato che da oggi hanno cominciato la distribuzione. Una maxi-donazione che equivale a una spesa effettuata per oltre 41 mila euro, un dato che fa registrare un +20 per cento rispetto all'anno precedente. Attraverso la raccolta e la distribuzione dei farmaci sarà ora possibile sostenere circa tremila cittadini bisognosi residenti nella Destra Tagliamento.

I NUMERI

Sono quarantasei le farmacie (sulle circa novanta dislocate sul territorio) che hanno aderito alla settimana della raccolta. Due i distributori intermedi, 250 i volontari che hanno partecipato, 23 gli enti e le associazioni di volontariato impegnate. Un piccolo esercito della solidarietà che ha consentito di chiudere l'operazione con numeri decisamente brillanti e superiori agli ultimi anni. Ma come funziona la raccolta sul territorio? Il principio è il medesimo della raccolta di prodotti alimentari nei negozi e nei supermarket organizzata annualmente dal Banco alimentare. Nelle 46 farmacie che hanno aderito all'iniziativa - a ciascuna il Banco farmaceutico ha abbinato una associazione che organizza la raccolta e la successiva distribuzione - vi è la presenza dei volontari che informavano i clienti sulla raccolta. I farmacisti illustrano le tipologie di farmaci da banco di cui l'associazione abbinata ha maggiore necessità e il cliente decide se e cosa acquistare e donare. Anche le farmacia partecipano all'iniziativa solidale mettendo una quota pari all'ipotetico guadagno supplementare ricavato dalla vendita dei farmaci destinati alla donazione.

LE ASSOCIAZIONI

Le associazioni coinvolte in provincia sono: Croce Rossa, Caritas, Chiesa evangelica, San Vincenzo De Paoli, Centro solidarietà, Associazione Il Portico-Casa madre della vita, Associazione Serenissima Sacile, Suore della carità dell'Assunzione di Trieste. Saranno questi i sodalizi che ora riceveranno dal Banco le relative quote di confezioni di medicinali raccolte nelle farmacie abbinate e - nel corso dei prossimi mesi - provvederanno a redistribuire il raccolto a seconda delle necessità. Si è stimato che la quantità raggiunta si potrà dare assistenza a oltre tremila cittadini in stato povertà e quindi bisognosi di aiuto e di supporto. I gruppi di volontari che hanno partecipato alla sola fase di informazione e di raccolta nelle farmacia sono gli Alpini delle sezioni locali, la Chiesa di Gesù Cristo e santi degli ultimi giorni, gli Scout dell'Agesci, Comunione e liberazione oltre a molti gruppi parrocchiali. «Un grande grazie a tutti - sottolinea Livio Stefanato, presidente provinciale del Banco farmaceutico -. La raccolta si fa ormai da quindici anni e ogni anno i numeri crescono. Grazie alle farmacie che hanno aderito, ai volontari che le hanno presidiate, a distributori che hanno portato i kit e alle persone che hanno donato con generosità».

