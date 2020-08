IL BOLLETTINO

TRIESTE C'è un terzo paziente in Terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, mentre restano stabili (otto) i ricoverati nei reparti diversi dalla Rianimazione. La persona che si è aggravata ed è stata trasferita d'urgenza era stata contagiata nell'ambito dei contatti con i Paesi a rischio dell'Europa dell'Est. Si tratta quindi di un paziente esposto a una carica virale simile a quella che ha condotto in Terapia intensiva padre e figlio di origini albanesi residenti a Casarsa.

Quanto ai nuovi contagi, ieri in regione sono stati rilevati sette cittadini positivi al Coronavirus, di cui quattro in provincia di Pordenone, uno in provincia di Udine e due nell'area triestina. In sei casi su sette si è trattato di contagi importati. Nel tardo pomeriggio di ieri, il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, ha annunciato la presenza di un nuovo caso tra i migranti dell'ex caserma Cavarzerani di Udine, che quindi rimane zona rossa per altre due settimane. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 141. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.401: 1.414 a Trieste, 1.027 a Udine, 734 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. Intanto resta positivo il campione sudafricano dei 400 metri piani Wayde van Niekerk. Il tampone di controllo a cui era stato sottoposto ieri mattina era risultato negativo ma i risultati delle controanalisi hanno confermato l'esito positivo del primo test. Il campione di atletica doveva partecipare a un meeting a Trieste. Negativi i tamponi effettuati ai compagni di Nazionale che soggiornavano a Gemona con l'olimpionico nello stesso albergo.

