PORDENONE «Il Partito Pensionati è dell'avviso che bisogna fare di tutto per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del virus Covid-19. Prudenza e buon senso invitano a ridurre i contatti fisici tra persone, ancor più se anziani o cagionevole di salute. Gli ambulatori dei medici di base sono tra i posti che maggiormente possono produrre contatti a rischio, tanto é vero che i pazienti sono cortesemente invitati ad attendere all'esterno e possono accedere uno alla volta. Certo che la presenza di persone potrebbe venire sensibilmente ridotta se, almeno quelli che non hanno la necessità di essere sottoposti a visita medica o colloquio con il proprio medico, avessero la possibilità di comunicare con lo stesso anche tramite il web oppure la posta elettronica per intenderci; richieste di prestazioni specialistiche e/o prescrizioni di farmaci ripetibili potrebbero essere fatte senza recarsi di persona allo studio medico, riducendo così le possibilità di trasmissione del contagio».

I pensionati vanno avanti «A tal riguardo, anche il Ministro della Sanità Roberto Speranza si è espresso favorevolmente alla ricetta elettronica senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo. Si tratta di un'ulteriore misura che viene incontro alla necessità di limitare la circolazione dei cittadini e di arrestare i contagi del coronavirus. In regione, purtroppo, si registra una disponibilità ridotta per tale servizio che non è un obbligo. Giova precisare che il fatto di chiedere una prescrizione sanitaria attraverso la posta elettronica non obbliga il medico a prescriverla automaticamente; resta intatto il diritto da parte del professionista ad ulteriori accertamenti se ritenuti necessari. Questo è un appello che rivolgiamo alla regione».

