SERVIZIO CIVILE

PORDENONE Sono nove i progetti di Servizio Civile Universale proposti da Federsolidarietà Fvg e messi in campo, tra il 2021 e il 2022, da tre Consorzi di cooperative sociali e culturali che offrono la disponibilità di alcune decine di posti nelle quattro ex province della regione.

«Tutti i progetti sono reperibili sul portale che abbiamo realizzato appositamente: www.serviziocivilefvg.it spiega Luca Fontana, presidente di Federsolidarietà Fvg - unitamente ai riferimenti per prendere contatto e informarsi presso i tre Consorzi di cooperative accreditati alla presentazione dei progetti: Consorzio Interland (4 progetti), Consorzio Il Mosaico (3 progetti), Consorzio Leonardo (2 progetti). I giovani volontari, per questa formidabile esperienza formativa, potranno così cimentarsi negli ambiti dei minori in difficoltà, delle disabilità e delle fragilità sociali oltre che della formazione e della sensibilizzazione alla tutela ambientale». Ogni singolo progetto è parte integrante di un più ampio programma di intervento che risponde a uno o più obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del Servizio Civile Universale. I progetti hanno la durata di 12 mesi e prevedono un impegno settimanale fisso (25 ore). Il volontario che prenderà servizio, stipulerà un contratto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile e riceverà, direttamente da questo, un assegno mensile di 439,50 euro. Per presentare la propria candidatura c'è tempo fino alle 14 di lunedì 8 febbraio 2021. Gli aspiranti operatori volontari, maschi e femmine, dai 18 ai 28 anni di età, devono presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all'indirizzo https://domandaonline. serviziocivile.it, ma i referenti dei tre Consorzi guideranno i richiedenti nella procedura online. «Il Servizio Civile è indubbiamente un efficace strumento per aiutare gli altri chiosa Fontana ma, al contempo, rappresenta un'autentica occasione di crescita personale e professionale per i giovani che vi si dedicano, oltre che una possibile opportunità di impiego futuro».

