Servizio civile, disponibili ancora 66 posti in regione

L'OPPORTUNITÀPORDENONE Sessantasei posti per il servizio civile ancora disponibili in 34 diverse cooperative sociali del Fvg. «Il Servizio civile universale è stato istituito nel 2017, seguendo l'esempio di molti Paesi europei dove era già attivo da tempo. Si tratta di un'esperienza che molti giovani hanno già avuto e che sta portando l'energia e le motivazioni di una nuova generazione in molte realtà del sociale, anche in Fvg», racconta Luca Fontana, presidente di Federsolisarietà - Confcooperative Fvg, con 168 cooperative sociali...