PORDENONE C'era una volta la povertà per mancanza di lavoro o di reddito. Oggi ci sono (anche) gli working poors, che lavorano sì, ma non guadagnano abbastanza. E poi, ancora, tutti coloro che entrano ed escono continuamente dal mercato del lavoro. E' uno dei nuovi fenomeni con i quali si trovano a fare i conti i Servizi sociali comunali, secondo l'analisi firmata dalla sociologa Cristina Grizzo. E ci sono poi, accanto alle vecchie povertà, quelle che riguardano i mezzi economici, altre povertà che riguardano il capitale umano, come la povertà di competenze. Un quadro nuovo che impone un ripensamento delle politiche sociali su diversi fronti, come dimostra l'imminente decollo di una equipe territoriale per l'emergenza che avrà proprio il compito di supportare gli assistenti sociali nell'intercettazione di situazioni estreme e gravi e nell'attivazione di soluzioni idonee e tempestive. L'aumento.

I NUMERI

Fra i primi dati che emergono dalla relazione c'è l'inarrestabile incremento del numero di persone prese in carico negli ultimi anni, con un +10 per cento fra il 2018 e il 2019 e un +31 per cento dal 2015 al 2019, per un totale di 3.519. E sono forme di fragilità che non riguardano più soltanto precise fasce di popolazione o specifiche categorie di cittadini (i cosiddetti bisognosi), ma interessano potenzialmente qualsiasi membro della comunità. Aumentano le donne e, in generale, le persone in età produttiva, fra i 18 e i 65 anni, e lo stato di bisogno può insorgere in tutte le fasi della vita. Fra le nuove figure, emerge quella degli working poors, lavoratori che percepiscono un salario ma non riescono comunque a superare la soglia di povertà e a provvedere ai bisogni primari propri e della famiglia. E poi ci sono gli inoccupati, che non riescono a immettersi stabilmente nel mercato produttivo, e i disoccupati di lungo periodo, che hanno perso l'impiego e non si reinseriscono nel circuito lavorativo. Due le conseguenze, secondo l'analisi: da una parte, persone che si trovano ciclicamente esposte al rischio di entrare e uscire dal mercato del lavoro, senza la garanzia di un reddito continuo; dall'altra, la necessità per il Servizio sociale di intervenire con soluzioni che permettano di tamponare le fasi di difficoltà, con sostegno al reddito, alla casa, ai carichi familiari e con interventi di riqualificazione delle competenze.

NUOVE POVERTÀ

C'è poi un mutamento vero e proprio del concetto di povertà: mentre le vecchie povertà erano definite dalla carenza di mezzi economici che decretavano difficoltà di accesso ad un paniere di beni essenziali ad una dignitosa esistenza, le nuove povertà detengono contorni più sfumati. Sempre più, oggi, si parla di povertà in rapporto al capitale umano detenuto dagli individui, di povertà di competenze. Infine, le povertà di carattere sociale e relazionale. Le richieste di aiuto arrivate nella fase dell'emergenza Covid-19 sono state a conti fatti in linea con il trend della domanda sociale degli ultimi anni, che ha visto nell'integrazione al reddito la forma di supporto più richiesta. Ma un ruolo importante viene giocato anche dalla povertà educativa negli adulti: i bassi livelli di alfabetizzazione e di scolarizazione si traducono infatti in bassi redditi, minor capacità di risparmio, scarsa quantità e qualità delle reti sociali di riferimento e delle competenze messe in campo a livello professionale e personale. Infine, è una povertà che si trasmette di padre in figlio: essere poveri sul versante materiale aumenta il rischio di essere poveri dal punto di vista educativo e vicecersa e i bambini che nascono in contesti caratterizzati da pregiudizio e scarsità di risorse hanno meno opportunità di raggiungere alti livelli di istruzione.

Lara Zani

