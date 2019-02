Servizi sociali per gli anziani ultima tappa del tour nei quartieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOPORDENONE Questa sera, alle 18, al Centro sociale Glorialanza in via Pirandello, a Villanova, si conclude il ciclo degli incontri Servizio sociale e comunità. Prendersi cura degli anziani promosso dal Servizio Sociale dei Comuni. «La nutrita partecipazione ai tre precedenti appuntamenti organizzati nella zona sud di Pordenone (oltre un centinaio di persone presenti, ndr) - osserva l'assessore alle politiche sociali Eligio Grizzo ha messo in evidenza la necessità di informare dettagliatamente sui servizi offerti a questa...