Servizi sociali, crescono le richieste Aumentano le assistenti nei quartieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCIALEPORDENONE Trend in crescita per gli utenti del Servizio sociale comunale: un aumento che tocca più o meno tutte le categorie, con un'eccezione per quanto riguarda i minori. Secondo la ricognizione del Dup, nel 2017 sono stati infatti 277 (a fronte di una previsione di 340) i ragazzi di età compresa fra 0 e 17 anni gestiti nel corso dell'anno, su un totale di 7.737 residenti compresi in quella fascia d'età. Un dato, appunto, in calo rispetto alla punta massima di 293 toccata nel 2015 e ai 285 del 2016. Superiore alle attese invece -...