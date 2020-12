TRASPORTI

PORDENONE L'amministrazione regionale conferma la sua attenzione sul tema della regolarità e dell'affidabilità del servizio ferroviario regionale e valuterà con Rete ferroviaria italiana (Rfi) eventuali migliorie nelle infrastrutture, affinché si riducano i disagi patiti dai pendolari. Resta l'invito a istituire un tavolo permanente di confronto tra Regione, Comuni e Rfi, per discutere tutte le questioni territoriali: otterremmo così gli investimenti necessari a migliorare le infrastrutture e i servizi per i nostri cittadini. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Giuseppe Nicoli, dopo aver ricevuto risposta alla sua interrogazione urgente finalizzata a chiarire quali azioni si porranno in essere per risolvere le problematiche che portano, con una frequenza rilevante - al netto di cause relative all'emergenza Covid-19 e al maltempo a ritardi e soppressioni di corse nel servizio ferroviario regionale.

Situazioni per lo più riferite, come specificato dalla giunta regionale continua Nicoli -, all'infrastruttura ferroviaria, dunque riconducibili a Rfi, i cui investimenti risultano programmati ma dilazionati nel tempo. Le problematiche si eliminano o riducono soltanto con adeguati investimenti: per ottenere un maggior impegno finanziario da parte della società delle Ferrovie è necessario discutere con regolarità su ogni aspetto del servizio ferroviario locale che abbia ricadute negative sulla situazione subita dai pendolari e in genere dai passeggeri, che è oggettivamente da tempo insostenibile. È quanto mai necessario istituire quel tavolo interistituzionale che proponiamo da tempo. I pendolari, che ogni giorno si affidano al treno per motivi di lavoro o studio, appaiono ormai disorientati a fronte delle spiegazioni che si susseguono per illustrare le cause di gravi disagi, tra guasti del materiale rotabile e dei passaggi a livello o frane e smottamenti. Ne va della loro qualità della vita: risolvere le problematiche è urgente.

