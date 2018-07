Servizi domiciliari, il sindacato contesta la soglia di reddito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASE DI RIPOSOPORDENONE L'Assemblea dei sindaci dell'Uti Unità Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane convocata per oggi dovrà approvare il Regolamento per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare erogati in forma associata ai cittadini residenti nei 22 comuni che la costituiscono. A scendere in campo le segreterie della Ccil e dello Spi.EQUITÁ«Il tema che ci interessa molto, per le ovvie ricadute che ha sui cittadini, è la definizione del regolamento unico di Uti sull'accesso e la compartecipazione ai...