SOLIDARIETA

PORDENONE In questo momento veramente di grande difficoltà del nostro paese si moltiplicano anche le azioni di volontariato a sostegno delle persone che stanno lavorando per contrastare il Covid 19 noto anche come coronavirus. In molteplici casi si è avuto modo di sottolineare come tutti si danno da fare per essere utili in qualche modo e questo si è verificato nuovamente per l'ospedale di Pordenone santa Maria degli angeli che si è trovato nella necessità di proteggere con una struttura il punto di arrivo delle ambulanze e gli accessi al pronto soccorso. La direzione Sanitaria ha contattato la Protezione Civile che ha effettuato un sopralluogo constatando che le strutture di cui dispone non erano adeguate e funzionali alle necessità del personale e dei mezzi. Si é provveduto quindi a prendere contatto con un'azienda di Pordenone specializzata in coperture telonate, la ditta Marcolin, che si è resa disponibile immediatamente mettendo a disposizione a titolo gratuito materiali, mezzi e personale per la realizzazione di questo importante servizio per l'ospedale e tutta la popolazione di Pordenone.

Sinonimo di professionalità e qualità, Marcolin produce, noleggia e vende tendostrutture modulari per diverse esigenze, fiere, manifestazioni, congressi. Iri mattina l'azienda ha realizzato le tensostrutture che sono già funzionali, e danno modo al personale impegnato sulle ambulanze e nel pronto soccorso di svolgere al meglio il loro lavoro.

E' doveroso rendere merito alle aziende che come la ditta Marcolin con il loro impegno tangibile sono vicine alla protezione civile e ai volontari per aiutarli nella lotta quotidiana per superare questo difficile momento causato da questo nemico invisibile.

