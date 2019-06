Servirà l'appuntamento per la carta d'identità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CARTA D'IDENTITÀPORDENONE A partire da luglio nuova gestione dello sportello per evitare le code e migliorare il servizio al pubblico. A partire da lunedì 1° luglio lo sportello carta di identità del Comune di Pordenone riceverà il pubblico solo su appuntamento. Con il mese di luglio, dunque, chi ha necessità di recarsi in Anagrafe (accesso da piazzetta Calderari, 3) per richiedere una carta di identità, potrà prendere appuntamento direttamente on-line, collegandosi all'indirizzo comune. pordenone.it/prenota (modalità consigliata),...