«Prima di affrontare una nuova serie di slogan, la Regione metta a punto meccanismi che garantiscano la più ampia partecipazione alle misure in maniera semplice ed efficace». Lo afferma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo, in merito all'annunciata manovra da 55 milioni annunciata dagli assessori Bini e Roberti. «Ci auguriamo di poter vedere quanto prima i testi di queste manovre in aula, nel frattempo continuiamo a vedere le iniziative delle altre regioni. L'ultima è il Piemonte con erogazioni fino a 2.500 euro per molte imprese» aggiunge l'esponente pentastellato. «In particolare per quanto concerne le attività commerciali, Bini recupera 5 milioni (sui 33 milioni totali) dagli stanziamenti previsti per il contributo agli esercenti pari al 20% del canone di affitto di marzo sottolinea Sergo -. Un intervento che doveva garantire complessivamente a 7,5 milioni, in gran parte inutilizzati a causa della scarsa pubblicità e delle difficoltà ad accedere al sistema. Fino ad oggi, dunque, la Regione ha stanziato solo 2 milioni a fondo perduto a favore delle imprese, mentre la maggior parte degli interventi riguardano finanziamenti agevolati e accesso al credito. Proprio ciò che viene contestato al Governo centrale».

