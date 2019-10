Sequestrò compagna e neonato, a giudizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Una coppia in grave difficoltà: lui senza lavoro, lei alle prese con un neonato. A causa dei conflitti con i parenti, si erano allontanati da casa trovando sistemazione prima da un affittacamere, poi in un ostello, infine in un agriturismo di Villotta di Chions. Durante l'ennesimo litigio, lui la picchiò e la chiuse a chiave in camera portandosi via il telefonino. Era il marzo 2018. Ieri S.L., 29 anni, originario di Dolo, ma all'epoca dei fatti residente a Sesto al Reghena, è stato rinviato a giudizio dal gup Rodlfo Piccin...