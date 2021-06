Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SEQUESTROPORDENONE Dalle carte false per aggirare il Fisco a un sequestro preventivo di 66 milioni di euro, figlio di fatture emesse tra il 2013 e il 2021 per operazioni inesistenti pari a 308 milioni 894mila euro. Il provvedimento, firmato dal gip Massimo Tomassini, è in esecuzione. «Finora abbiamo già recuperato 7 milioni in contanti e 60 immobili che sono in fase di valutazione», ha spiegato ieri il sostituto procuratore Federico...