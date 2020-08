GEMONA SEQUALS

PORDENONE «Egregio consigliere Emanuele Zanon, ho letto con sconcerto che si è fatto promotore di un lungo elenco di grandi opere da realizzarsi con le risorse del Recovery Found, una sorta di piano Marshall di ricostruzione postbellica contenente interventi di notevole impatto ambientale e di utilità molto controversa, come l'autostrada Cimpello - Sequals - Gemona». A prendere le distanze dall'opera che sta sollevando sempre più polemche e crtiche anche Dario Tosoni, consigliere comunale a Vito d'Asio, che replica proprio al consigliere regioanle. «La invito, però, a inserire le sue idee di sviluppo nel contesto storico in cui si trova. Lei non vive negli anni che seguirono il secondo conflitto mondiale e non c'è nessuna ricostruzione da compiere. La regione Friuli Venezia Giulia è già ampiamente dotata di infrastrutture, molte delle quali con il trascorrere del tempo si sono degradate e ora necessitano di manutenzione straordinaria o di un completo rifacimento. Non c'è bisogno, quindi, di nessun piano Marshall per utilizzare al meglio i finanziamenti del Recovery Found né di nuove infrastrutture viarie capaci soltanto di devastare l'ambiente e a trasformare il nostro territorio, da luogo dove vivere con gioia e dignità ad anonimo corridoio di transito merci a servizio degli altri. La esorto a rivolgere la sua attenzione alle esigenze del territorio da dove proviene e a riconoscere i veri bisogni delle persone. Esistono centinaia di piccoli o medi interventi di evidente utilità che attendono da anni, se non decenni, di essere realizzati, ma che sono continuamente rimandati perché mancano i soldi. In val d'Arzino - conclude - ci sono, ad esempio, tratti di strada provinciale dissestati per frana sui quali mai si interviene in modo risolutivo, la storica questione dei sottopassi della ferrovia Sacile-Gemona in comune di Forgaria e altri punti critici della viabilità ordinaria che andrebbero risolti. Risorse andrebbero dedicate anche alla sistemazione dei sentieri di accesso ai siti di balneazione lungo l'Arzino, particolarmente frequentato in questi giorni d'estate. Armato di umiltà e capacità di ascolto, consulti tutti i sindaci dei comuni del Friuli Venezia Giulia e vedrà che la lista degli interventi davvero indispensabili diventerà lunghissima e a stento si riuscirà a far fronte a tutte le richieste di finanziamento. Solo così agendo potrà contribuire a migliorare la vita degli abitanti della sua regione e rendere un servizio utile alla collettività».

