Senzatetto rispediti nei Comuni

MIGRANTIPORDENONE Chiuso il dormitorio della Croce rossa a Porcia, i dodici ospiti sono stati redistribuiti fra i Comuni di provenienza. Al momento dell'emergenza legata alle piogge, i senzatetto rintracciati dal Comune erano nove, e sono stati sistemati nel prefabbricato di via Piave. Finita l'emergenza, cinque hanno accettato di entrare in un progetto per l'inclusione sociale. Questa la fotografia della situazione attuale fornita dall'assessore alle Politiche sociali Eligio Grizzo, in risposta a un'interrogazione del Pd. ┬źDai primi giorni...