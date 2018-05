SENZA SCRUPOLI PORDENONE Giovani, sicuri di sè, determinati e ben vestiti.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SENZA SCRUPOLIPORDENONE Giovani, sicuri di sè, determinati e ben vestiti. Insomma, degli insospettabili. Ma con un solo e unico obiettivo: spillare quanto più denaro contante alla vittima prescelta. Stavolta a cadere nella trappola è stata una novantenne pordenonese che si è vista portare via parte dei propri risparmi, in tutto 4.500 euro, da due truffatori senza scrupoli.LA TECNICAL'anziana, autosufficiente e ancora in grado di fare la spesa da sola, il 25 maggio scorso stava tornando a casa quando è stata avvicinata da due uomini in...