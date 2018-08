CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sempre valido il celebre dilemma shakespiriano, ma in questa estate assume tinte decisamente più corporative. Camera di Commercio unica regionale: si o no? Fedeli allo spirito di servizio ed all'impegno verso il prossimo e il proprio territorio, le saracinesche d'agosto delle categorie economiche pordenonesi quest'anno non si sono abbassate; negli uffici sono rimasti invece a lavorare febbrilmente il timoniere Agrusti con i vogatori Pavan, Pascolo, Bertoia (Marchiori ha remato contro) concedendosi solo rapide trasferte nella frescura delle...