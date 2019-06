Sempre più anziani, la Regione deve correre ai ripari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SEMPRE PIÙ ANZIANIPORDENONE Una regione fra le più vecchie d'Italia e che in pochi anni avrà in carico 100mila persone non in grado di vivere in autonomia ha bisogno di un nuovo modello di assistenza sociale perché quello attuale è stato immaginato 25 anni fa.L' ASSESSORELo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alle Politiche sociali, Riccardo Riccardi, aprendo i lavori del convegno Arte della Cura - nuove prospettive di residenzialità e domiciliarità innovativa. Atto II che si è svolto all'Asp (Azienda...