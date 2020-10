L'ARRESTO

PORDENONE Stava rientrando a casa, in borgo Cavallotti, dopo aver inutilmente cercato tutto il giorno la bicicletta che le avevano rubato dal garage. Accanto al portone del cantiere di piazzetta Costantini ha notato un uomo che improvvisamente ha scavalcato la recinzione dell'edificio ed è entrato nel cantiere. La donna ha segnalato la scena alla sala operativa della Questura. Erano le 20.05 e nel giro di pochi sono arrivate due pattuglie della Squadra Volante.

All'interno del cantiere c'era Alessandro Nascimben, 48 anni, residente a Cordenons, che è stato arrestato per tentato furto aggravato. I poliziotti lo hanno infatti sorpreso mentre rovistava in un borsone che conteneva gli effetti personali di alcuni operai. Appoggiata alla recinzione del cantiere c'era anche la bicicletta sottratta al mattino alla pordenonese che ha chiamato il Nue112.

La bicicletta, che è stata subito restituita, per Nascimben ha comportato anche una denuncia per ricettazione. Una volta identificato e accompagnato in Questura, infatti, il 48enne è stato perquisito e in tasca gli hanno trovato le chiavi del lucchetto della bicicletta appena restituita. Arrestato e accompagnato nella casa circondariale di Udine, l'uomo ieri è stato processato per direttissima su richiesta del magistrato di turno, Federico Facchin. L'arresto è stato convalidato dal giudice Milena Granata. Nascimben è stato liberato, ma sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria.

Difeso dall'avvocato Esmeralda Di Risio, grazie al riconoscimento della lieve entità della ricettazione, ieri ha potuto patteggiare una pena contenuta in 11 mesi e 300 euro di multa.

