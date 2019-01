Sedicenne travolta sulle strisce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stava attraversando via Montereale sulle strisce pedonali che si trovano all'altezza del ristorante La grande Cina, quando è stata investita da una macchina. È successo ieri pomeriggio. Erano circa le 17, era già buio, quando un settantenne di Roveredo in Piano ha travolto la ragazza, una sedicenne che abita a Pordenone. Soccorsa dal personale di un'ambulanza giunta tempestivamente dal vicino ospedale, la ferita è stata accompagnata in pronto soccorso per le cure e gli accertamenti medici necessari. Non era in pericolo di vita....