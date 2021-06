Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROGRESSIONEPORDENONE Altri 8.210 giovani (più di 52mila in totale) tra i 16 e i 39 anni ieri si sono prenotati per il vaccino. Sono state 10.572, invece, le adesioni in totale nelle 24 ore. «I ragazzi spesso sono molto più maturi di quanto si pensi, come dimostra l'adesione importante registrata dalle persone tra i 26 e i 39 anni alla campagna vaccinale che, a questo punto, li vede protagonisti. Il vaccino è, assieme al mantenimento...