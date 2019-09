CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SECONDA FASEPORDENONE Passata l'onda gialla di Pordenonelegge, torna l'invito a portare passiensa, perché il concetto di lavorare per Pordenone era solo sospeso, e di pazienza ne servirà ancora un bel po'. Specialmente in corso Vittorio, dove da ieri sono tornate le transenne dopo la pax del libro. I DETTAGLII lavori veri e propri iniziano oggi, come confermato dal Comune. Ma già da ieri mattina la prima sezione di corso Vittorio Emanuele, quella che incrocia piazzetta Cavour, è stata nuovamente stretta tra le transenne. Si è formato...