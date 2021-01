Il gruppo di genitori, prevalentemente originari della provincia di Udine, che aveva proposto (e vinto) il primo ricorso al Tar contro la chiusura delle scuole superiori in Fvg, ora ci riprova. Sarà infatti presentato un secondo ricorso, con l'intento di ottenere lo stesso risultato, cioè la sospensione dell'ordinanza firmata dal presidente Massimiliano Fedriga sabato scorso, un provvedimento con il quale la Regione ha disposto nuovamente il rinvio al 1 febbraio della didattica in presenza alle scuole superiori. Il gruppo di genitori, a cui si starebbero affiliando anche mamme e papà del Pordenonese, è rappresentato dall'avvocato udinese Filippo Pesce. La strada, però, non sarà semplice. L'ordinanza firmata da Fedriga, infatti, resterà in vigore sino al 31 gennaio, data fissata per l'ultimo giorno (teorico) di didattica a distanza per le scuole superiori. Il Tar del Friuli Venezia Giulia dovrebbe mettere rapidamente in calendario l'esame del secondo ricorso e successivamente arrivare a una decisione anticipata rispetto al termine stesso del provvedimento regionale, dal momento che un pronunciamento successivo non produrrebbe effetti concreti sulla vita scolastica dei ragazzi. «Fedriga continua ad alimentare inutili scontri e, come prevedibile, si troverà nuovamente dinanzi al Tar». Lo afferma il capogruppo del Pd, Diego Moretti. «Il comitato tecnico scriva nero su bianco che non c'è pericolo di contagio per il rientro a scuola degli istituti superiori con il trasporto al 50% e nell'organizzazione dentro e al di fuori dell'ambito scolastico per i ragazzi, dopo di che io apro tutto», ha detto invece Fedriga. In serata vertice con il governo e richiesta urgente di chiarimenti.

