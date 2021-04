Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPARTENZA DIFFICILEPORDENONE Sarà tutto come prima, ad eccezione dell'intervento - riportato ieri su queste pagine - che inasprirà le regole sulla quarantena estendendole ai familiari degli alunni sottoposti a isolamento e sempre più spesso a intere classi. Per il resto non cambierà nulla. Da oggi torneranno a scuola gli alunni delle scuole sino alla prima media. Riapriranno nidi e asili nonostante la zona rossa e ripartiranno anche...