SCUOLE

PORDENONE Mentre si sta preparando tutto per cercare di far tornare in classe almeno il 75 per cento degli studenti delle scuole superiori nasce una nuova polemica tra i docenti. Mentre continua ad essere alta (pur in diminuzione) la situazione dei contagi, in molte scuole superiori del territorio i docenti sono obbligati a restare in classe. Professori che si precipitano in aula per aprire un collegamento internet, in quanto tutti gli studenti sono a casa. Dunque, anche nelle classi interamente con la didattica a distanza si trovano professori a scuola che si alternano le cattedre e i pc collegati in rete. Lo scenario che hanno davanti è desolante: aule vuote, banchi distanziati e, talvolta, qualche oggetto dimenticato dall'allievo quando la didattica era al 25%.

LO SPRAY

Uno spray igienizzante è il mezzo deputato alla staffetta tra un insegnante e l'altro. Tutti mettono a ruota le mani su pc, gessi, appoggiano i libri sulla cattedra. Quando gli insegnanti non sono in modalità live in videolezione con la classe, si ritrovano nella sala insegnanti. Qui non c'è il plexiglas che li divide, solo una mascherina. «Molti - spiegano alcuni insegnanti - si stanno interrogando se questo possa contribuire ad alimentare il covid-19, proprio quando il presidente del Consiglio ha chiesto espressamente in tutti i settori laddove è possibile, di portare avanti il lavoro in smartworking. Ma se in questi giorni il mondo sindacale è diviso su quali diritti e doveri siano applicabili ai docenti per quanto riguarda la didattica integrata, si discute poco dello smartworking rivolto al personale Ata, assistenti tecnici e amministrativi, e quali debbano essere le attività indifferibili del comparto scuola».

SOGGETTI FRAGILI

Non è tutto. In campo anche il sindacato. «Si discute poco anche delle modalità di mettere al sicuro i lavoratori fragili delle scuole. E qualora in sede di giudizio si provasse che il contagio è avvenuto nel luogo del lavoro e che poteva essere evitato concedendo il lavoro a distanza, chi sarà chiamato in causa per rispondere al danno arrecato? Il Ministero dell'Istruzione, con la nota 1990 del 5 novembre 2020, ha diramato indicazioni applicative alle scuole in rispetto al DPCM del 3 novembre 2020 che, a seguito dell'aumento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha disposto nuove e più severe misure di sicurezza a tutela della salute dei cittadini, valide fino al 3 dicembre e per l'intero territorio nazionale».

L'ANIEF

Questo modus operandi da parte del Ministero dell'Istruzione fa sapere il presidente dell'Anief, Marcello Pacifico fa sì che le disposizioni si prestino a molteplici interpretazioni da parte dei dirigenti scolastici, i quali non avendo una norma precisa e puntuale ed avendo discrezionalità nelle loro decisioni sono autorizzati ad agire come meglio credono. Mancano alla base criteri univoci per tutto il sistema nazionale del comparto scuola. Anche la responsabile della sede di Pordenone, Teresa Vitiello sta cercando di gestire tutta una serie di preoccupazioni e in linea con il presidente Pacifico auspica che venga decisa la chiusura totale delle scuole fino a gennaio con indicazioni chiare e disposizioni esplicite in merito allo svolgimento del lavoro del personale Ata sia in smart working, che per le attività indifferibili e, infine, per eventuali contingenti minimi che devono permanere nelle istituzioni scolastiche statali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA