SCUOLE

PORDENONE La curva dei contagi aumenta e le ricadute sulla scuola sono evidenti. Sono circa una decina le classi in quarantena, più alcuni casi isolati. Negli istituti scolastici non si fa che parlare di questo, in particolare nelle scuole medie, per la prima volta colpite così massicciamente dalla didattica a distanza. Finora erano stati risparmiati gli studenti di prima media, considerati fragili dal punto di vista dell'apprendimento, reduci da circa quattro mesi di lockdown alle elementari. È stato ribadito da più fronti che a livello di didattica, nelle scuole primarie e medie il contatto con l'insegnante e il confronto con i compagni incrementa di gran lunga l'assimilazione dei contenuti. Lo stesso è consigliato fino al biennio delle superiori, in cui gli studenti sono maggiormente propensi alla distrazione. Se sul piano degli apprendimenti, la mancanza delle lezioni in presenza preoccupa gli insegnanti che notano un calo nel rendimento negli allievi più fragili, l'assenza dalle aule scolastiche mette in allarme le famiglie.

IL SINDACATO

I genitori sono in difficoltà dichiara Antonella Piccolo, segretaria provinciale della Cisl scuola i congedi parentali non sono stati ancora avviati e, comunque, vi è la preoccupazione di perdere possibilità occupazionali in un momento difficile per il lavoro. Gli insegnanti con figli sotto i 16 anni chiedono di attivare forme di smartworking, mentre finora alcuni istituti non le hanno concesse. Per lunedì, dunque, le famiglie dovranno organizzarsi in qualche modo, se i collegamenti internet nel nostro territorio non mancano, il problema, invece, esiste su chi lasciare i figli, perché non possono stare cinque ore da soli i ragazzini delle medie. Ho ricevuto diverse telefonate di insegnanti che sono padri e madri puntualizza Piccolo e non sanno come organizzarsi, inoltre comprendono benissimo la difficoltà dei genitori che lavorano e non possono rischiare di perdere il posto durante l'emergenza sanitaria. Eppure, tutti siamo consapevoli che le misure vanno prese anche se dolorose, per far abbassare il numero di contagi ed evitare che il sistema ospedaliero collassi.

MOMENTO CRITICO

La situazione preoccupa afferma Mario Bellomo, segretario provinciale della Flc-Cgil ci potranno essere maggiori restrizioni, siamo in un momento critico, già si parla di regione arancione, perciò è chiaro che le decisioni del presidente Fedriga e del governo vadano nel verso giusto. La Flc-Cgil si è sempre battuta per la scuola aperta, ma in sicurezza, se questa viene meno, non rimane che attivare la didattica a distanza. Su quest'ultima le scuole superiori sono organizzate perfettamente, con calendari ben rodati, ora la palla passa alle medie. I docenti delle medie puntualizza Bellomo non nascondono la preoccupazione di passare alla Dad, il contratto di lavoro esiste, ma non sempre è stato applicato, perciò in questi giorni dovranno riadattare i calendari scolastici. Ritornare chiusi nelle camerette non piace ai ragazzi che avevano iniziato a riprendere seppur a metà una vita sociale per troppo tempo negata, ma anche i continui stop and go li hanno disorientati.

IL FUTURO

La misura è stata presa commenta Piccolo della Cisl-scuola per evitare il peggio, ma resta il dubbio sul futuro, su quanto avranno davvero appreso gli studenti. Tutto questo si poteva evitare e lo si può fare per non ripetere lo stesso errore a settembre: suddividere le classi ed aumentare gli organici perché la scuola è di primaria importanza, un istituto è come un paese con i suoi 1600 studenti e 250 lavoratori. La scuola è il futuro, è fondamentale investire le risorse per proseguire il prossimo anno la didattica in presenza.

Sara Carnelos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

