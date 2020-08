SCUOLE

PORDENONE Il primo settembre riaprono le scuole per i laboratori di recupero, il 16 settembre varcherà i cancelli tutta la popolazione studentesca, ma non sono stati assegnati docenti Covid e non arriveranno in tempo i banchi monoposto. Come dire che regna il caos negli istituti pordenonesi. Al Kennedy i professori dovranno rinunciare alla cattedra, visto che non sono arrivati nuovi insegnanti e spazi aggiuntivi per sdoppiare le classi. In questa scuola si sta pensando ad una tensostruttura nello spazio all'aperto per le attività motorie, in modo da non ingolfare le palestre di altre scuole. I dirigenti scolastici praticamente hanno fatto pochissimi giorni di ferie per organizzare il tutto in sicurezza, anche a fronte del fatto che è appena arrivata una nota dal Ministero che riconosce la possibilità di usufruire del meritato riposo fino ad agosto 2021.

I MONITORAGGI

Ci hanno chiesto di fare molti monitoraggi spiega la dirigente del Flora, Paola Stufferi siamo arrivati al numero di otto, abbiamo lavorato nei weekend, abbiamo compilato relazioni dettagliate con la richiesta di risorse aggiuntive, docenti e collaboratori scolastici. Prevedevamo lo sdoppiamento delle classi più numerose, ma al momento non è arrivato nulla. Dunque? Al Flora sono tolti gli armadi dalle classi e la cattedra, lasciando la postazione pc per il docente, si sono disposti i banchi prevedendo prima la distanza di due metri, poi di un metro. Abbiamo fatto e disfatto, in base a quanto ci hanno comunicato, lavorando tutta l'estate ha riferito la dirigente ma al momento oltre agli ingressi differenziati poco possiamo fare, non possiamo nemmeno cambiare l'orario se non si modificano i calendari dei trasporti. Voglio ricordare che non siamo medici e abbiamo la necessità di avere protocolli sanitari precisi da parte dell'azienda sanitaria.

STANZA COVID

La stanza Covid dove accompagnare lo studente con sintomi è un falso problema, esiste già nelle scuole. Abbiamo chiesto 70 banchi al posto delle cattedre per aumentare la capienza delle aule, non abbiamo pensato neanche un secondo ai banchi con le rotelle, inadatti alla nostra utenza. Ora siamo in stand-by attendendo indicazioni dal ministero, non mi sento di criticare nessuno, la situazione non è facile, fa sapere la dirigente Laura Borin del Kennedy. Non è arrivato l'organico di fatto e nemmeno l'organico Covid, tanto rumore per nulla, commenta amaramente la dirigente Teresa Tassan Viol del Leopardi-Majorana. Tassan Viol ricorda che potevamo immaginare scenari flessibili con didattica per piccoli gruppi e visto che i banchi richiesti non arriveranno si potrà derogare con l'uso delle mascherine.

LABORATORI

I dirigenti continuano a ribadire che non è possibile derogare alla didattica laboratoriale, i ragazzi hanno bisogno di apprendere in specie all'interno dei laboratori. Le scuole vanno aperte, dunque, ma è fondamentale non chiuderle subito dopo. E' nostra volontà ha riferito Laura Borin, dirigente del Kennedy non ridurre l'orario delle lezioni e fare scuola in presenza, non è pensabile rinunciare ai laboratori dove la situazione è controllata perché ci sono le compresenze. Gli studenti devono riprendere il contatto con la realtà. Gli accessi al Kennedy saranno informatizzati con i totem Spaggiari che registrano in tempo reale le presenze, come avviene da diverso tempo al Grigoletti. Per 1600 alunni si utilizzeranno tre cancelli e sette ingressi, con ali della scuola separate dove transiteranno al massimo 10 classi, cioè circa 250 allievi. In caso di Covid, dunque, non si chiuderà tutta la scuola, ma per comparti.

Sara Carnelos

