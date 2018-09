Scuole nel caos senza docenti e personale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PARTE L'ANNOPORDENONE Scuole nel caos e non vi è memoria storica di un simile ritardo su tutti i fronti, così a tre giorni dalla campanella, quando di solito nell'isola felice di Pordenone, tutte le scuole partivano come un orologio svizzero, lunedì il trambusto la farà da padrone. Non tutti gli insegnanti delle medie e superiori saranno in cattedra perché le nomine prima dalle graduatorie ad esaurimento e conseguentemente da quelle di istituto, verranno fatte il 14 settembre. Lo slittamento di una settimana farà sì che le scuole...