SCUOLE PARROCCHIALIPORDENONE Parte oggi la mobilitazione dei nidi e delle materne paritarie no profit della Fism, Federazione di 9000 realtà educative in Italia. Diverse le realtà anch enel Friuli occidentale. «La legge c'è ma chiede pari doveri dimenticando i pari diritti. Eppure siamo scuole che fanno servizio pubblico, senza fini di lucro, per mezzo milione di bambini», sottolinea la federazione. Vogliono che la parità non stia solo...