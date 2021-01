SCUOLA

PORDENONE Iscrizioni al nuovo anno scolastico, letteralmente al buio. Mai come quest'anno ci sarà un'incognita sul numero delle presenze. Mentre alcune realtà continuano le date dell'open-school rigorosamente virtuale, dall'altro, i dirigenti tengono l'occhio fisso sui numeri. Perché le scelte delle famiglie hanno delle chiare conseguenze sull'occupazione del personale delle scuole che dipende dalle classi che si andranno a formare. Tanti i dubbi, perché la pandemia di certo influisce sulla scelta delle famiglie. Allora ci si domanda se il trend liceale verrà riconfermato, ciò significa tenere a scuola più a lungo gli studenti in modo che la situazione occupazionale si stabilizzi, oppure se la fame di lavoro nelle case, porterà a scegliere percorsi triennali o quinquennali, professionali oppure tecnici.

LE DATE

Non aiuta di certo la decisione di aver anticipato i termini delle iscrizioni che chiuderanno il 25 gennaio. Perciò i dirigenti fanno fatica a sbilanciarsi sull'andamento iscritti, anche se da una prima occhiata ai numeri, pare che i licei stiano continuando ad ottenere consensi tra le famiglie. C'è da dire, anche, che chi tendenzialmente iscrive i figli alle scuole professionali, si prende un tempo naturalmente più lungo per scegliere. Altro dato che caratterizzerà le iscrizioni è dovuto al calo demografico, che porterà negli anni ad una diminuzione degli studenti per classe, utile non solo a migliorare la didattica e a personalizzarla, ma anche a limitare i contagi nel caso di epidemie che potrebbero non esaurirsi in quest'anno scolastico. A questo proposito, avere a disposizione nelle scuole di più classi, già il prossimo settembre, potrebbe essere d'aiuto per evitare lunghi periodi di didattica a distanza.

LICEI

Quest'anno le famiglie sono più disorientate degli scorsi anni fa sapere Rossana Viola, dirigente del liceo Leopardi-Majorana proprio perché non hanno potuto accedere fisicamente alle scuole, tuttavia devo dire che nell'open-day di dicembre tra Facebook e Youtube abbiamo registrato oltre 2500 presenze. Un dato importante questo che viene confermato anche dalla dirigente Paola Stufferi del Flora dove i tour virtuali hanno riscosso successo. Perché in fondo è più facile visitare la scuola da casa che recarsi fisicamente. Un tour virtuale, ad esempio, è sempre online all'indirizzo del Kennedy, prevista una visione più immersiva per chi è in possesso del visore di realtà virtuale. Visitare personalmente i laboratori afferma il dirigente dello Zanussi, Giovanni Della Torre dava la possibilità alle famiglie di capire esattamente come avvengono le lezioni pratiche e questo incentivava le iscrizioni. Restiamo fiduciosi e attendiamo i risultati che arriveranno negli ultimi giorni. Non solo a fine gennaio, sappiamo che in corso d'anno puntualmente si registra il balletto dei trasferimenti da una scuola all'altra e il prossimo anno ne vedremo delle belle, vista la difficoltà ad orientarsi senza vedere dal vivo. C'è già una buona presenza commenta il dato la dirigente del Grigoletti, Ornella Varin ci fermeremo però a 11 o 12 classi prime per una buona organizzazione.

PROROGA

Vincenzo Tinaglia, dirigente del Sarpi-Freschi si augura che venga prolungato il periodo delle iscrizioni perché la pandemia ha sicuramente prodotto un globale disorientamento. Non abbiamo ancora il polso delle iscrizioni puntualizza Tinaglia mi aspetto un buon andamento dell'indirizzo tecnico Meccatronico fortemente voluto dalle aziende del Ponterosso. Non nasconde la difficoltà a presentare a distanza il proprio istituto, il dirigente Enrico Quattrin del liceo artistico Galvani, infatti, toccare con mano i laboratori di scultura, pittura, disegno non ha prezzo, ma nonostante ciò i buoni presupposti per le iscrizioni non mancano, avvisa il dirigente sempre entusiasta della realtà che guida.

Sara Carnelos

