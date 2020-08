SCUOLA

PORDENONE Scuole superiori al via per il primo grande rientro dopo il lungo fermo che risale allo scorso febbraio. Il primo di settembre, infatti, varcheranno i cancelli gli studenti che devono recuperare i debiti scolastici. Sui banchi, dunque, alcune centinaia al massimo di studenti per scuola che risultano insufficienti da una a tre materie. Sarà per tutti loro una full immersion con qualche tensione, perché dovranno indossare le mascherine, igienizzare le mani costantemente e mantenere il distanziamento. L'agitazione non è solo per i dirigenti, i docenti e i ragazzi, ma anche per le famiglie che dovranno misurare la febbre prima della partenza e assicurare che i propri figli siano in salute. I docenti tasteranno la situazione, non è facile, infatti, tenere alta la concentrazione in una situazione in cui i positivi stanno salendo.

IL VIA

Chiaramente nelle prime due settimane di settembre l'afflusso di studenti è assai ridotto, quel che preoccupa i dirigenti è il suono della campanella del 16 settembre, quando nelle scuole più numerose come il liceo Grigoletti e l'istituto Kennedy arriveranno allo stesso orario 1600 studenti per istituto. Un numero che preoccupa e che diventa di sicuro più gestibile al liceo Leopardi-Majorana che pur avendo la stessa mole di allievi, li vede collocati su tre sedi. Di più difficile controllo la sede di via Sant'Antonio dove vi è un'unica entrata, dunque, verrà utilizzata anche l'uscita di sicurezza per smistare l'afflusso di studenti. Che ci sia tensione si trapela dalle parole della dirigente Ornella Varin che con il suo team di docenti è sempre stata attiva per fare in modo che tutto fili liscio. Non sto dormendo la notte fa sapere ho lavorato sodo con tutto il personale affinché la scuola possa riaprire in sicurezza, ma le indicazioni che sono state fornite non sono così stringenti, non è una situazione facile. Il vero banco di prova saranno le lezioni di recupero, potremmo valutare se sono necessari dei correttivi, ma lo vedremo solo in corsa, è impossibile fare simulazioni con così tanti studenti. Il nostro responsabile della sicurezza ritiene che organizzativamente abbiamo fatto il necessario, ma sono preoccupata.

GRIGOLETTI

La dirigente del liceo Grigoletti aveva chiesto due classi in più che sono state in un primo momento rifiutate dalla Direzione dell'Ufficio scolastico regionale ed è per questo che vi è fibrillazione. Al momento non sono state date comunicazioni alle famiglie delle classi prime nella speranza che la richiesta del Grigoletti venga accolta. Gran parte delle classi prime ha spiegato Varin sono composte da 28-29 studenti, eppure mi è stato risposto che prendendo a parametro la superficie media della scuola si rientra nel distanziamento di un metro tra allievi. Il problema è che non posso spostare gli studenti delle classi prime nelle quinte dove ci sono meno allievi. Difatti, nelle classi prime il distanziamento di un metro dalle rime buccali non verrebbe rispettato, senza ulteriori insegnanti.

LE MASCHERINE

In questi casi ha riferito la dirigente gli studenti dovranno tenere per tutto il tempo le mascherine e questa non potrà essere una condizione definitiva, perché impraticabile, ma provvisoria. Al liceo Grigoletti dal primo settembre si testerà l'entrata e l'uscita degli allievi su solo quattro ingressi, sette quelli del Kennedy e ben nove all'Isis Zanussi con un afflusso certamente ridotto. Al Grigoletti si sta pensando di attivare da subito la didattica integrata, cioè mista, soprattutto in presenza, ma anche da casa. Stiamo studiando tutte le ipotesi ha chiarito Varin certamente garantiremo la didattica in presenza con ore da 50 minuti, mentre le frazioni di ora, potranno essere recuperate a distanza. Ne parleremo durante il primo collegio docenti in un confronto con i docenti della scuola. E in caso di contagio? E' chiaro che potranno esserci dei casi, studenti che si ammalano fa sapere Giovanni Dalla Torre, dirigente dell'Isis Zanussi perciò si dovrà sempre pensare al doppio canale per favorire chi non potrà venire a lezione in presenza.

Sara Carnelos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA