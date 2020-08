SCUOLA

PORDENONE A pensar male si fa peccato, ma se guardiamo ai numeri della provincia di Pordenone, si può tranquillamente dire che dal ministero dell'Istruzione - annunciano a gran voce dal sindacato - stanno arrivando degli annunci che tali rimangono e non si concretizzano nel dato reale che tutti attendono. Tradotto, le scuole del territorio saranno comunque aperte e funzioneranno, ma solo grazie ai precari.

LE NOMINE

Le nomine in ruolo saranno limitate dichiara Antonella Piccolo, segretaria provinciale della Cisl scuola per quanto concerne le scuole medie e superiori si stima una stabilizzazione solo del dieci per cento degli insegnanti, poiché non ci sono aspiranti in graduatoria. Non è stata accettata la nostra proposta per dare continuità ai precari storici e sappiamo benissimo che la ministra Azzolina fa delle affermazioni che sono lontane dalla realtà delle nostre scuole. Le graduatorie concorsuali del 2016 e del 2018 (percorso non selettivo) sono praticamente svuotate delle cattedre di cui si ha necessità, anche nelle gae, le graduatorie ad esaurimento sono rimasti pochi docenti anche se si sono rimpolpate con i ricorsi.

STABILIZZAZIONI

Oltre un migliaio di possibili stabilizzazioni puntualizza Piccolo si sono trasformate in altrettante occasioni perse, questo perché non è stata accolta la proposta del sindacato che avrebbe permesso ai docenti che annualmente salgono in cattedra nel nostro territorio di vivere in tranquillità. Di certo il Miur sta mettendo in atto diverse procedure informatizzate. La nuova procedura per le immissioni in ruolo verrà spiegata agli iscritti proprio tramite una videodiretta. tutte le informazioni si trovano sul sito della Cisl. La piattaforma per le graduatorie delle supplenze chiarisce Piccolo è andata in tilt più volte e la procedura è stata cambiata in corsa creando disagi. Sono certa che all'Ufficio scolastico lavoreranno assiduamente, ma i tempi sono stretti per portare tutti i docenti in cattedra a settembre.

GRADUATORIE

Rimangono nella graduatoria concorsuale del 2016 solo 12 aspiranti, in quella del 2018, 159. Solo quaranta le persone nelle gae regionali. Il dato è regionale e riguarda classi di concorso sature come filosofia e storia, musica, discipline giuridico-economiche, spagnolo, tedesco. Dei 1200 posti per le immissioni in ruolo tra il primo e secondo grado, dunque, pochi troveranno conferma. Rimangono, quindi, 515 cattedre di posto comune alla secondaria di primo grado, 714 per il secondo grado, 82 posti di sostegno papabili per il primo grado e 101 per il secondo grado al 31 agosto. Va decisamente meglio la situazione per i docenti di infanzia e primaria poiché le graduatorie da cui attingere sono ancora piene di insegnanti.

ATA

Anche per gli Ata ci troviamo dinnanzi a criticità avvisa Piccolo della Cisl sono stati dichiarati 24920 posti a livello nazionale, ciò significa che non saranno coperti tutti i posti vacanti. Tanti gli annunci, dunque e pochi i fatti. Nel pordenonese 131 sono i posti disponibili per le immissioni in ruolo, di cui 32 per i ruoli amministrativi, 12 i tecnici, 63 i collaboratori scolastici, 24 i dsga di cui si attende la graduatoria.

Sara Carnelos

