SCUOLA

PORDENONE Terza settimana con la didattica in presenza al 50 per cento, le scuole reggono l'urto dei contagi. Tuttavia, il virus continua ad insinuarsi nelle classi colpendo studenti e insegnanti, spesso però i contagi avvengono per contatti con conoscenti. Preoccupa la variante inglese, se come si paventa l'evoluzione del contagio porterà a rischi reali nelle classi, non potranno essere ignorati. Al momento, dunque, il passaggio al 75% di lezioni frontali è ancora lontano, si mormora che fino a Pasqua resterà invariato il calendario scolastico. Ieri intanto un caso alle elementari IV Novembre di Pordenone. Scattano i tamponi rapidi.

L'ALTERNANZA

La maggior parte delle scuole prosegue la formula dell'alternarsi con una settimana interamente in classe e aule piene al 100% e una settimana completamente a casa. Convince di più la formula utilizzata dagli istituti che hanno optato per un giorno a casa e il seguente in aula con la settimana successiva a giorni invertiti e sempre alternati, oppure tre giorni in presenza e altrettanti a seguire le lezioni con la didattica a distanza, poiché il contatto con i pari è più frequente. Le attività hanno subito profondi mutamenti, ci sono casi in cui il docente è in quarantena, si collega da casa e la lezione viene proiettata nella lim, mentre gli studenti sono a scuola, altri ancora in cui a seguire le lezioni da remoto sono solo gli allievi positivi, perciò vi è uno sforzo da parte degli insegnanti nella gestione di modalità diverse di didattica per coinvolgere sia i ragazzi in presenza che quelli a distanza. Ogni tanto spunta una voce fuori campo di giovani che da casa intervengono nel dibattito in classe. Lo spirito di adattamento di professori e studenti è a livelli altissimi, come lo stress che questa situazione provoca. Aumentano, difatti, le richieste per parlare con gli psicologi negli istituti. La strategia di contenimento del virus è cambiata, quando c'è un caso di positività per salvaguardare più studenti possibile, si fa stare a casa l'intera classe, in questo modo viene maggiormente tutelata la salute.

AL KENNEDY

All'istituto Kennedy al momento su 1600 allievi, 25 sono a casa, ovvero l'intera classe, per un caso di positività, mentre un altro studente è positivo ma di una classe diversa e non essendo mai ritornato in presenza, rimane l'unico tra i compagni a non recarsi a scuola per il 50 per cento delle ore complessive. Anche al Sarpi un'intera classe è in quarantena, si tratta di 20 studenti su 900. Come si può notare i contagi si riescono a contenere in tutte le realtà. Quando si verifica un caso di positività spiega il dirigente Vincenzo Tinaglia dell'istituto Freschi-Sarpi per due settimane tutti seguono le lezioni da remoto, ciò dà maggiori garanzie di sicurezza rispetto al tampone che equivale ad un liberi tutti. Simonetta Polmonari, dirigente all'Isis Sacile-Brugnera rileva che non si è registrato un aumento dei contagi a differenza delle precedenti settimane e tutti i contatti avuti derivano da cluster familiari.

GLI INSEGNANTI

Al momento anche gli insegnanti sono a scuola dichiara Polmonari e sono rimasti a casa solo gli studenti che hanno avuto contatti con dei positivi. Sollevati anche i docenti dal momento del rientro, perché hanno contezza della verifica degli apprendimenti e possono valutare con maggiore serenità.

Sara Carnelos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

