PORDENONE Sui test sierologici facoltativi che da lunedì al 7 settembre saranno dedicati al personale (docente e non) della scuola pesa il nodo della disponibilità dei medici di base a ricevere i candidati allo screening. E in provincia è partita una corsa contro il tempo per riuscire ad assicurare il servizio a partire dall'inizio della prossima settimana, cioè entro il termine fissato dalla Regione di concerto con il ministero della Salute. Le difficoltà oggettive sono tre: i medici di medicina generale non sono obbligati ad accettare l'impegno; molti di loro si trovano ancora in ferie e non rientreranno al lavoro prima di qualche giorno e infine i tempi dettati dalle autorità sono troppo stretti per organizzare al meglio il servizio.

LA STRETTOIA

I medici di medicina generale hanno ricevuto la documentazione relativa allo screening da compiere sul personale della scuola a livello regionale solo mercoledì. Entro ieri sera dovevano consegnare nelle mani della Regione la disponibilità dei professionisti. Uno sprint, in una maratona qual è la pandemia. «Ma non tutti i medici di base in questo momento sono presenti - ha spiegato Fernando Agrusti, responsabile provinciale del sindacato Fimmg -: alcuni sono in ferie e non rientreranno ancora per qualche giorno. I tempi sono molto stretti e il protocollo è emerso all'ultimo minuto. Non è stata una procedura apprezzata, ma sia a livello nazionale che locale il sindacato ha accettato il compito per buona volontà». Nel Pordenonese, ieri, è stata una giornata fatta di chiamate e nomi da annotare. È stato calcolato che il monte totale composto dal personale docente e da quello non docente potenzialmente da analizzare arriva a toccare quota 5mila persone. Lo screening, però, è su base volontaria. «Nell'area del Sanvitese - ha spiegato sempre Agrusti - l'adesione dei medici di base per ora è buona». Buona, non ottima. Ma nemmeno scarsa, a conferma di come i professionisti - in prima linea già da marzo nella lotta alla pandemia - si stanno facendo trovare pronti. Più difficoltà a Pordenone (città), dove i docenti da testare saranno più concentrati.

L'ORDINE

Sul tema è intervenuto anche Guido Lucchini, presidente provinciale dell'Ordine dei medici. «Condivido le preoccupazioni del sindacato - ha detto - soprattutto in relazione ai tempi stretti che ci vengono chiesti per mettere in piedi l'operazione. Ma i medici hanno una missione. È in ballo un ragionamento etico: siamo nel mezzo di una pandemia, il Paese è ancora in emergenza. Per questo i medici devono fare la loro parte. Il decreto non li obbliga, ma sino ad ora l'adesione è buona. Nonostante ciò, le remore di alcuni colleghi sono più che giustificate».

LE PROCEDURE

Da lunedì inizieranno le prenotazioni degli appuntamenti per i test sierologici, che si svolgeranno negli ambulatori. Il sistema sanitario passerà ai medici i dispositivi di protezione e gli esami rapidi dovranno essere svolti fuori dall'orario di ambulatorio, per evitare commistioni tra pazienti e docenti in attesa dello screening. Gli accessi saranno scaglionati. In molti ambulatori l'operazione partirà da metà settimana e non da lunedì. In caso di positività al test sierologico si procederà con l'esame diagnostico. Se non dovesse bastare l'impegno dei medici di medicina generale, sarà impegnato nell'attività di screening anche il Dipartimento di prevenzione, che però deve già seguire le operazioni diagnostiche di ogni giorno. E con poco personale a disposizione, sarebbe un bel problema.

