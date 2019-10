CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLAPORDENONE Se sul fronte delle nomine il puzzle è ancora da definire, dirigenti e docenti stanno lavorando da più di un mese su progetti che prenderanno il via in questi giorni. Al liceo Grigoletti parte il percorso IGCSE (International general certificate of secondary education) Cambridge aperto a tutti gli studenti del liceo per due anni con spese a carico delle famiglie. Il percorso spiega la dirigente Ornella Varin prevede insegnamenti in lingua inglese di matematica, biologia, fisica per ottenere la certificazione molto nota al...