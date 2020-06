SCUOLA

PORDENONE Oggi quaranta piazze italiane si riempiranno ancora una volta di cittadini, insegnanti, educatori e studenti per chiedere la ripartenza delle attività didattiche in presenza a settembre, salvaguardando salute, sicurezza e diritto allo studio. A Sacile in piazza del Popolo alle 18, l'Istituto comprensivo di Sacile intende continuare a rivendicare la priorità alla scuola, il sit-in sta andando avanti da una settimana per chiedere al governo e alla ministra Azzolina, attenzione e rispetto per i diritti dei bambini e degli adolescenti, ignorati dalle istituzioni durante la fase emergenziale e presi in considerazione solo dopo forti pressioni da parte dei lavoratori e delle famiglie. La mobilitazione, organizzata dal comitato Priorità alla scuola è finalizzata a chiedere un cospicuo piano di investimenti, pone temi e rivendicazioni condivise dalla Flc-Cgil.

IL SINDACATO

Siamo convinti della necessità di un grande movimento per riportare al centro dell'agenda politica il tema della scuola e del diritto all'istruzione oggetto da molti anni di scelte sbagliate, miopi e regressive fa sapere in una nota la Flc-Cgil Crediamo sia arrivato il momento di rilanciare la missione costituzionale dalla scuola pubblica partendo dalle scelte necessarie a garantire la riapertura in presenza e in sicurezza per tutte e tutti. Lo sciopero che abbiamo proclamato per l'8 giugno aveva alla base questa piattaforma.

FLASH MOB

Il futuro è ora, è lo slogan di un altro flash mob previsto per domenica alle 11 in piazza XX Settembre, a Pordenone, si attende la partecipazione dei cittadini e dei politici per accogliere le istanze delle famiglie. L'evento è organizzato da un insieme di genitori, insegnanti e nonni che non appartengono a nessun gruppo politico e vogliono sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni in merito alla questione scolastica. Agnese Bessega è mamma di tre bambini di un anno e mezzo, sei e otto anni, insieme ad altre famiglie ha sperimentato cosa significa lavorare e gestire i figli durante l'emergenza covid. Non possiamo accettare ha detto che i bambini si sveglino la notte con l'incubo di non rivedere i propri amici. Crescere insieme è fondamentale per una formazione sana, la prossemica, la valorizzazione delle regole del vivere civile. Non possiamo pensare ad un altro anno scolastico come quello passato. Chi ha figli molto piccoli oggi, ha i nonni impegnati in un'occupazione, a volte ho dovuto portare con me al lavoro i miei figli. La scuola secondo gli organizzatori deve restare un luogo di socializzazione, di scambio, di gesti spontanei e vissuti in un ambiente sereno ed empatico, nel rispetto del bisogno di ogni essere umano, in particolare dei bambini, di socializzare in modo armonico per sviluppare competenze civiche, relazionali, creative e di apprendimento.

A DISTANZA

Lasciare gli studenti in balia della didattica a distanza, mentre le famiglie lavorano, ha dei rischi evidenti. Ma senza l'aumento degli organici e nuovi spazi, con la recrudescenza, potrebbe ritornare la Dad, con sollevazione generale delle famiglie. La partecipazione al flash mob di domenica è libera e per trasmettere un messaggio positivo e pacifico gli organizzatori hanno scelto il brano Ci vuole un fiore da intonare coralmente in piazza, è gradita una maglia bianca e striscioni per sensibilizzare la popolazione. I bambini porteranno un fiore di carta con il proprio nome e la classe che frequenteranno a settembre. Sono graditi striscioni e cartelli di sensibilizzazione.

Sara Carnelos

