PORDENONE Maturità al tempo del Covid, di certo memorabile e inaspettata per chi sta per concludere il quinto anno. Sono pochissimi i giorni che separano oltre 1.600 studenti della provincia di Pordenone pronti a varcare la soglia di una scuola che hanno lasciato a fine febbraio e che troveranno profondamente cambiata. In questi giorni nelle bacheche virtuali degli istituti sono state pubblicate delle circolari, in modo che nulla sia lasciato al caso. I sindacati assicurano che sarà una maturità in tutta sicurezza, sono stati siglati i protocolli con tutte le scuole, in modo che nulla sfugga all'organizzazione.

LE AULE

Antonella Piccolo, della Cisl Scuola, spiega come verranno sistemate le aule d'esame. «L'allievo non si può presentare più di 10 o 15 minuti prima, i commissari al loro ingresso nella scuola troveranno le piantine con segnalati ingressi e uscite. La Commissione si troverà in un'area distanziata dal candidato, solitamente dietro a un banco al centro dell'aula. Riteniamo che la maturità si svolgerà in piena sicurezza». «Il protocollo dichiara Mario Bellomo, segretario provinciale della Flc-Cgil è molto puntuale, vi sono indicazioni precise su come si accedere nelle scuole, sull'igienizzazione, sull'accesso ai servizi igienici, siamo abbastanza tranquilli». Vi è addirittura un locale libero per l'eventuale insorgere di sintomi da Covid. Resta bene inteso che chi avrà la febbre non dovrà varcare la soglia dell'istituto scolastico, tutti gli altri dovranno avere un'autocertificazione per confermare il buono stato di salute.

LE PROTEZIONI

Le scuole che possono vantare più sedi, come il liceo Leopardi-Majorana o il Mattiussi-Pertini, sono privilegiate, poiché la sicurezza sarà massima grazie al minor afflusso di insegnanti e allievi. Le scuole hanno acquistato le mascherine per tutti i commissari d'esame, altre sono arrivate dalla Protezione civile, in modo che se qualche studente dimenticherà a casa il dispositivo di protezione, gli verrà fornito. «La sicurezza sarà massima ha fatto sapere la dirigente Teresa Tassan Viol, del Leopardi-Majorana tutti i collaboratori scolastici saranno in sede, dopo ogni colloquio igienizzeranno le postazioni con prodotti appositi, ogni commissione avrà spazi autonomi». Anche i libri di testo dovranno essere igienizzati se appartengono alla scuola oppure proiettati in formato digitale.

I CONTROLLI

Al Kennedy ci sono 260 candidati suddivisi in 13 classi, con 7 commissioni e una scuola che si sviluppa su 22mila metri quadrati. «La procedura è pronta ha rivelato la dirigente Laura Borin - Sono previsti ingressi e uscite separati, stanno già arrivando gli elaborati degli studenti». All'ingresso del liceo Grigoletti saranno presenti operatori della Croce rossa che potranno effettuare controlli e assistenza ai presenti durante le sessioni d'esame. Le Commissioni saranno composte da docenti interni, tranne il presidente, di solito un dirigente scolastico ma anche professori di lunga esperienza. Si riuniscono oggi. Mentre mercoledì inizia l'esame vero e proprio: un'ora di orale. Molte scuole termineranno la maturità ai primi di luglio, poiché gli stessi docenti faranno parte di più commissioni. «Gli studenti potranno frequentare con tranquillità la loro maturità ha puntualizzato Tassan Viol gli scritti mettono sicuramente agitazione, specie la seconda prova, perciò non essendoci, la tensione è di certo meno elevata. I docenti sono quelli interni che conoscono molto bene i ragazzi, tuttavia, consiglio di mantenere un po' di adrenalina, in fondo si tratta di un'importante tappa di passaggio».

AMMISSIONI

Già si sa che questa maturità sarà ricordata come quella della grande sanatoria, con ammissioni a allargate. La straordinarietà della maturità 2020 non potrà ripetersi il prossimo anno, come del resto una chiusura prolungata delle scuole che ha prodotto effetti negativi sul piano degli apprendimenti e soprattutto della socializzazione. Ciò che mercoledì gli studenti avranno davanti sarà di certo una scuola linda come mai l'hanno vista, con sapone igienizzante ovunque e un rigoroso distanziamento. Ben lontana dagli ultimi giorni di scuola, da quell'urlo collettivo che si è sentito durante la chiusura delle vacanze di Natale e distante dagli ingressi quotidiani fino a febbraio, con il chiacchiericcio della mattina, le battute e gli sguardi fugaci.

Sara Carnelos

