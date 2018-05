CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAPORDENONE La speranza è stata riposta su mercoledì 9 maggio, giorno in cui le sigle dei sindacati scuola siederanno al tavolo aperto dal Ministero per capire cosa accadrà agli oltre 50mila insegnanti delle scuole primarie che con la fine dell'anno rischiano di perdere il posto di lavoro. Sono un centinaio in provincia i docenti interessati, pronti anche allo sciopero della fame. Una vicenda complicata che riguarda maestri a cui è stato riconosciuto il ruolo (vale a dire il tempo indeterminato) avendo ottenuto il diploma magistrale...